Unfälle : Frau missachtet Vorfahrt: Drei Verletzte auf Rügen

von dpa

10. November 2018, 09:37 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall bei Kubbelkow auf der Ostseeinsel Rügen sind drei Menschen verletzt worden - darunter ein zwei Jahre alter Junge. Der Polizei zufolge hatte eine 54 Jahre alte Autofahrerin am Freitagabend beim Abbiegen an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 32-Jährigen missachtet. Die beiden Autos stießen zusammen. Die Autofahrerin, ihre 32-jährige Beifahrerin und deren zwei Jahre alter Sohn wurden dabei verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, konnten nach der Behandlung allerdings bereits wieder entlassen werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.