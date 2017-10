Notfälle : Frau mit Kohlenmonoxidvergiftung aus Haus gerettet

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

von dpa

erstellt am 16.Okt.2017 | 08:14 Uhr

Eine 54-jährige Frau hat in ihrem Haus in Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten und ist wohl im letzten Moment gerettet worden. Nach ersten Erkenntnissen kam das Gas aus einem benzinbetriebenen Stromaggregat im Keller, wie die Polizei mitteilte. Ob das Gerät defekt oder falsch angeschlossen war, müsse ein Sachverständiger beurteilen. Bekannte der 54-Jährigen hätten die Polizei alarmiert, als die Frau zwei Tage lang nicht zu erreichen war. Rettungskräfte fanden die Bewohnerin demnach bewusstlos im Haus, ihr Zustand sei «äußerst kritisch» gewesen. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Mitteilung der Polizei