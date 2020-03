von dpa

23. März 2020, 11:15 Uhr

Spornitz (dpa/mv) - Eine 20 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache überschlug sie sich mit ihrem Wagen am Montagmorgen auf der B191, wie die Polizei mitteilte. Die Frau kam in ein Krankenhaus.