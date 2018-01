Unfälle : Frau verletzt sich bei Arbeit mit Chemikalien

von dpa

Eine 50 Jahre alte Angestellte eines Landwirtschaftsbetriebs ist in Domsühl (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei der Arbeit mit Chemikalien verletzt worden. Beim Reinigen einer Melkanlage schüttete die Frau am Samstag eine Chemikalie in ein Fass mit einer anderen Substanz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin entstand demnach ein ätzendes Gas, das die Frau einatmete. Sie kam in ein Krankenhaus.