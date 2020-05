Unfälle : Frau wird bei Autounfall in Neubrandenburg schwer verletzt

Eine 54-jährige Frau hat sich in Neubrandenburg mit ihrem Auto überschlagen und sich schwer verletzt. Warum die Frau von der Straße abkam, ist bisher unklar, wie die Polizei Neubrandenburg am Montag mitteilte. Die Frau fuhr demnach am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Neuendorfer Straße stadteinwärts. Aus bisher ungeklärten Gründen sei sie an der Einfahrt zum Verdiring rechts von der Fahrbahn abgekommen. Den Spuren und Zeugenaussagen zufolge fuhr sie dabei ungebremst in den Straßengraben, woraufhin sie sich überschlug. Das Fahrzeug sei erst 60 Meter weiter auf dem Dach zum Stehen gekommen.

von dpa

26. Mai 2020, 08:24 Uhr

Ersthelfer hätten die Fahrerin noch vor Ankunft der Rettungskräfte aus dem Wagen bergen können. Die 54-Jährige sei mit schweren Verletzungen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht worden. Am Auto sei ein Totalschaden entstanden.