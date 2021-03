Arbeit : Frauen stellen über die Hälfte der Beschäftigten in MV

Frauen stellen in Mecklenburg-Vorpommern mehr als die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Schwerin | Am Stichtag 30. Juni 2020 standen 289 020 Frauen (50,5 Prozent) und 283 712 Männer (49,5 Prozent) in einem beitragspflichtigen Arbeitsverhältnis, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mit Blick au den Internationalen Frauentag am 8. März mitteilte. Damit liege der Nordosten 4,2 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt von 46,3 Prozent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.