Forschung : Fraunhofer feiert 25 Jahre Präsenz im Osten: Wanka erwartet

Die Fraunhofer-Gesellschaft vergibt auf ihrer Jahrestagung in Dresden am Dienstag mit jeweils 50 000 Euro dotierte Auszeichnungen. Die Joseph-von-Fraunhofer-Preise werden für herausragende wissenschaftliche Leistungen an vier Forscher verliehen, die anwendungsnahe Probleme lösen. Zudem vergibt die Wissenschaftsorganisation einen Preis «Technik für den Menschen» für Forschungsleistungen, die die Lebensqualität verbessern und bis ins Alter die Leistungsfähigkeit erhalten helfen. Zu der Veranstaltung im Congress Center wird Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) erwartet.