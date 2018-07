Naturschutz : Freie Schule Bröbberow gewinnt Waldolympiade

von dpa

02. Juli 2018, 10:22 Uhr

Die Freie Schule Bröbberow hat die 12. Waldolympiade gewonnen. Die 4. Klasse der Schule im Landkreis Rostock schaffte 116 von 120 möglichen Punkten, wie das Umweltministerium am Montag in Schwerin mitteilte. Die Kinder erhielten eine aus Holz geschnitzte Eule als Pokal und gewannen einen erlebnisreichen Tag im Wald. In diesem Jahr hatten 322 Schulklassen teilgenommen. Dies sei die höchste Zahl seit Start der Waldolympiaden im Jahr 2007. Die Viertklässler müssen bei der Waldolympiade an sechs Stationen Wissen zum Wald und sportliches Geschick unter Beweis stellen. So soll das Interesse am Wald geweckt werden.