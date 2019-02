Landtag : Freie Wähler/BMV starten Fraktionsklausur in Vorpommern

von dpa

25. Februar 2019, 02:50 Uhr

Als letzte der fünf Landtagsfraktionen starten die Freien Wähler/BMV am Montag ihre Fraktionsklausur, um die Schwerpunkte der Parlamentsarbeit im neuen Jahr zu beraten. Neben der weiteren Wirtschaftsentwicklung werde vor allem der demografische Wandel im Land und seine Folgen im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens in Liepen stehen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Matthias Manthei. Der kleine Ort in Vorpommern sei für die Klausur ausgewählt worden, um ungestört vom Parlamentsalltag über die Themen diskutieren zu können. Zudem liege Liepen in einer ländlichen Region, in der die Herausforderungen des demografischen Wandels besonders zu spüren seien. Am Dienstag will die vierköpfige Fraktion die Industriemühle in Jarmen besuchen, die nach eigenen Angaben den Großhandel sowie Bäcker und Konditoreien in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg mit Weizen- und Roggenmahlprodukten versorgt.