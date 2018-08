Gesellschaft : Freiwilligendienst auch in der Kultur

In den vergangenen zwölf Monaten haben in Mecklenburg-Vorpommern 791 junge Leute nach dem Abschluss der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Neben Krankenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen oder Kindertagesstätten hätten sich zahlreiche Interessenten auch Kultureinrichtungen als Wirkungsstätten ausgesucht. «Der kulturelle Bereich eignet sich, um den jungen Erwachsenen einen Gestaltungs- und Experimentierraum für bürgerschaftliches Engagement und damit verbundene Bildungsprozesse zu geben», erklärte Sozialstaatssekretär Nikolaus Voss am Freitag bei einer Festveranstaltung im Schweriner Schloss.

von dpa

03. August 2018, 16:43 Uhr

Laut Voss können seit 2008 Menschen zwischen 16 und 27 Jahren den Freiwilligendienst auch im Bereich Kultur absolvieren. In Mecklenburg-Vorpommern bestehe ein breites Spektrum an Einsatzstellen. Dazu gehörten Museen, Theater, Jugendkulturzentren, Medientreffs, Jugendkunstschulen und soziokulturelle Zentren.

Das Land fördert das Freiwillige Soziale Jahr über den Europäischen Sozialfonds. In der aktuellen Förderperiode stünden jährlich 400 000 Euro zur Verfügung, sagte Voss. Damit könnten jeweils 180 Teilnehmerplätze bei neun Trägern bezuschusst werden.