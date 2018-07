Soziales : Freiwilliges Soziales Jahr vorerst bis 2022 gesichert 

Die Finanzmittel für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Sozialministeriums bis 2020 und darüber hinaus gesichert. Für das neue Freiwilligenjahr, das für die meisten am 1. September beginnt, stünden rund 400 000 Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung, teilte das Ministerium am Dienstag mit.

17. Juli 2018, 14:43 Uhr

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) übergab an neun Träger mit jeweils 20 Teilnehmern Förderbescheide zu jeweils 44 400 Euro. Damit liegt die Förderung auf dem Niveau des Vorjahres. Im Land absolvierten 2017/18 fast 800 junge Erwachsene in 565 Einsatzstellen einen solchen Freiwilligendienst. Dieser Einsatz, etwa in einer integrativen Kita, bei der Jugendhilfe, im Sport, in der Flüchtlingsarbeit oder in der demokratischen Bildung sei enorm wichtig, sagte Drese. Angesichts des Fachkräftebedarfs sollte das FSJ auch als eine Möglichkeit der Nachwuchsgewinnung betrachtet werden.

Die Referentin für Freiwilligendienste des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Mareike Stein, hofft, dass die Fördermittel für die Freiwilligendienste vom Land langfristig gesichert werden. Die Mittel aus dem ESF liefen 2020 aus. Einem Ministeriumssprecher zufolge gibt es beim ESF eine Übergangsfrist, so dass sie zumindest bis 2022 sicher seien. Der Paritätische will auch, dass die Bedingungen für die Freiwilligen verbessert werden, etwa für den Nahverkehr. Die jungen Leute erhalten nur ein Taschengeld, von dem die Fahrtkosten oft einen großen Teil verschlingen. Im Frühjahr hatten Freiwillige für eine «Petition Freiwilligenticket» 1500 Unterschriften gesammelt.