Urteile : Fremdes Baby verschleppt: Junge Frau verurteilt

Ludwigslust/Potsdam (dpa) - Weil sie ein Baby aus Potsdam verschleppt hat, ist eine junge Frau verurteilt worden. Sie erhielt wegen Kindesentziehung und weiterer Delikte eine Jugendhaftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten, wie das Amtsgericht Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zudem sei die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden. Das Urteil sei bereits im Januar gesprochen worden und inzwischen rechtskräftig.

von dpa

19. Februar 2018, 11:24 Uhr

Die damals 19-Jährige hatte im August 2017 das vier Monate alte Mädchen in ihre Gewalt gebracht und war mit ihm Hunderte Kilometer geflohen. Polizisten nahmen die Frau nach Stunden in einem Einkaufsmarkt in Hannover in Niedersachsen fest.