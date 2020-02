Landtag : Freude bis Entsetzen über Wahl in Thüringen

Thüringen sorgt für einen Riss durch die Parteienlandschaft in MV: Während die FDP die Wahl ihres Politikers Thomas Kemmerich zum Regierungschef in Erfurt mit Stimmen der AfD feiert, reagieren SPD und Linke mit Entsetzen. Philipp Amthor bringt Verständnis auf.

05. Februar 2020, 18:09 Uhr

Die überraschende Wahl des FDP-Politikers Tomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen hat parteipolitische Gräben bis nach Mecklenburg-Vorpommern aufgerissen. Die Nordost-Regierungschefin und SPD-Landesvorsitzende Manuela Schwesig (SPD) warf FDP und CDU in Thüringen vor, gemeinsame Sache mit der AfD gemacht und damit einen schweren Schaden verursacht zu haben. «Es sollte immer Konsens unter Demokraten sein, dass mit Rechtsextremisten weder offen noch verdeckt paktiert wird», sagte Schwesig. Sie sei entsetzt. «Es ist absolut inakzeptabel, dass hier erstmals ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist. Und das ausgerechnet in Thüringen, wo die AfD offen rechtsextrem auftritt.»

Bei der Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten hat am Mittwoch Kemmerich überraschend gewonnen. Er setzte sich bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linken durch.

Die FDP wiederum, in Mecklenburg-Vorpommern derzeit nicht im Landtag vertreten, sieht in der Wahl Kemmerichs einen «großartigen Gewinn». «Mit Thomas Kemmerich hat Thüringen jetzt wieder einen Ministerpräsidenten aus der Mitte der Gesellschaft und gleichzeitig wurden AfD und Linke verhindert», heißt es in einer Erklärung des MV-Landesverbandes vom Mittwoch.

Der Landesvorsitzende der AfD, Leif-Erik Holm, sagte, die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen habe gezeigt, dass es mit der AfD Mehrheiten gebe, mit denen rot-rot-grüne Regierungen verhindert werden könnten. Sie zeige, dass das dauerhafte Ausgrenzen der AfD keine Zukunft habe. Das sollte nach Holms Meinung auch Philipp Amthor zur Kenntnis nehmen, der den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern anstrebt und später möglicherweise auch die Spitzenkandidatur zur nächsten Landtagswahl, die 2021 stattfindet. «Wenn die CDU nicht dauerhaft von Grünen und SPD abhängig sein will, muss sie sich auf die AfD zubewegen», meinte Holm.

Amthor sagte der «Welt» am Mittwoch nach Angaben seines Bundestagsbüros zu der Situation in Thüringen: «Ich kann jeden CDU-Abgeordneten verstehen, der keinen Linken zum Ministerpräsidenten wählen will. Mit Bodo Ramelow hat die CDU keine inhaltlichen Übereinstimmungen. Und 30 Jahre nach der Wiedervereinigung hat die CDU hier auch eine besondere Verantwortung.» Nach seinem Eindruck habe sich die CDU in Thüringen nicht zum Steigbügelhalter einer möglichen, von der AfD gestützten Regierung in Thüringen gemacht. «Ich hatte nicht den Eindruck, dass dies eine abgestimmte Aktion von CDU und AfD war.»

Die Linken und auch der SPD-Fraktionschef im Schweriner Landtag, Thomas Krüger, sehen in der Ministerpräsidenten-Wahl den Wählerwillen in Thüringen missachtet. Die beiden Landesvorsitzenden der Linken in MV, Wenke Brüdgam und Torsten Koplin, warfen der FDP in Thüringen vor, sie habe sich «zum Handlanger der Höcke-Faschisten gemacht und die Gemeinschaft der Demokraten verlassen». Mit der Wahl von Kemmerich habe Thüringen einen Ministerpräsidenten von AfD-Gnaden. Das habe nichts mit Wählerwillen zu tun. Krüger meinte, der Wählerwille werde missachtet, weil es die FDP nur ganz knapp überhaupt in den Erfurter Landtag geschafft habe.