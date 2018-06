Kriminalität : Freundin belästigt: Mann sticht mit Messer zu

von dpa

17. Juni 2018, 10:28 Uhr

Ein 18-Jähriger hat in Güstrow (Kreis Rostock) in der Nacht zum Sonntag mit einem Messer auf einen 27-Jährigen eingestochen, weil dieser zuvor seine Freundin belästigt haben soll. Wie die Polizei mitteilte, sei die 21 Jahre alte Freundin des 18-Jährigen von einem fremden Mann erst angefasst und dann gegen den Oberkörper geschlagen worden. Daraufhin schlug zunächst ein Bekannter des Pärchens auf den Fremden ein. Anschließend soll der Freund der Frau ein Messer gezogen und zweimal auf den 27-Jährigen eingestochen haben. Dieser wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Alle Beteiligten des Vorfalls waren angetrunken.