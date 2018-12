Kirche : Friedensbotschaften der Evangelischen Bischöfe zu Silvester

Die beiden Bischöfe der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Mecklenburg-Vorpommern, Andreas von Maltzahn und Hans-Jürgen Abromeit, haben in ihren Silvesterbotschaften die Menschen aufgerufen, Wege zum Frieden zu beschreiten. Der Schweriner Bischof von Maltzahn forderte angesichts der Polarisierung in der Gesellschaft, das Gespräch mit Andersdenkenden zu suchen. «Natürlich ist es bequemer, in den Nestern gemeinsamer Überzeugungen oder des vertrauten Milieus zu bleiben», sagte er. Doch das vertiefe nur die Gräben. «Riskieren wir die direkte Auseinandersetzung anstatt übereinander zu reden! Mutiger Dialog ist ein Weg zum Frieden.» Er zeigte sich davon überzeugt, dass das Jahr 2019 zahlreiche Gelegenheiten bieten werde, Frieden zu suchen und zu stiften.

von dpa

31. Dezember 2018, 09:46 Uhr

Angesichts schwelender Konflikte in der EU und vieler Kriege weltweit hält der Greifswalder Bischof Abromeit einen Blickwechsel für dringend notwendig: «Weg von gewaltsamen Lösungen der Konflikte hin zum Frieden». Die friedliche Revolution vor bald 30 Jahren in Deutschland sei ein Beispiel dafür, wie Menschen mit «Mut, Phantasie, einem langem Atem, friedlicher Gesinnung und nicht zuletzt Gottvertrauen» die Verhältnisse gewaltlos verändert hätten. Abromeit forderte darüber hinaus den Stopp deutscher Rüstungsexporte in Länder, die nicht demokratisch seien. Frieden stelle sich nicht von selber ein. «Man muss ihn wollen.»