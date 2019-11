Umwelt : «Friedländer Wiese»: Klima-Modellprojekt angekündigt

Die «Friedländer Große Wiese» gilt als artenreich, leidet aber an extremer Trockenheit. Das rund 10 000 Hektar große Gebiet wurde entwässert, was zu großen CO2-Emissionen führt. Das soll sich ändern. Bauern sollen trotzdem Geld verdienen können, fordert der Minister - und plant ein Modellprojekt.

27. November 2019, 13:57 Uhr

Das größte zusammenhängende Niedermoorgebiet in Mecklenburg-Vorpommern - die «Friedländer Große Wiese» - soll künftig nachhaltiger und klimafreundlicher genutzt werden. Dazu will das Land mit Landwirten, Wissenschaft und Naturschutz ein Modellprojekt auflegen, das zu 100 Prozent vom Land finanziert werden soll, kündigte Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) an. Damit soll ein weiterer Torfrückgang auf rund 10 000 Hektar gestoppt und der CO2-Ausstoß reduziert werden.

«Die Bauern müssen aber künftig auch für Klima- und Artenschutz sowie sauberes Wasser bezahlt werden», erklärte Backhaus vor rund 60 Gästen beim ersten Runden Tisch zur Zukunft des riesigen Moorgebietes. Das werde er bei der EU für die nächste Förderperiode einfordern.

Die «Friedländer Große Wiese» wurde seit dem 18. Jahrhundert entwässert. Die letzte Stufe von 1958 bis 1962 wurde von damaligen FDJ-Brigaden als sozialistisches Vorzeigeprojekt mit aufwendigen Grabensystemen umgesetzt, um Futter für Tiere zu gewinnen. Durch die Entwässerung und die letzten trockenen Jahre fehlt dem Torfboden aber besonders viel Wasser. Dadurch wird laut Umweltministerium durch die Zersetzung von Pflanzenmasse sehr viel klimaschädliches Kohlendioxid frei. So sei das Moor an einigen Stellen bereits bis zu 2,5 Meter abgesackt, was gestoppt werden soll. Auf rund 320 Hektar einstiger Wiesen gebe es mangels Wasser nur noch «Steppe», der Ertrag bei Äckern und Wiesen sei gesunken, sagten Landwirte.

Im Osten des Moorgebietes bei Ferdinandshof entstand in der DDR einer der größten Agrarbetriebe mit bis zu 44 000 Rindern. Dieser wurde von der Familie Osterhuber 1995 übernommen, die jetzt noch rund 160 Leute beschäftigt und rund 20 000 Rinder hat. Osterhuber wies darauf hin, dass die Wiesen und Felder bisher für Tierfutter unabdingbar seien. Der Betrieb sei aber im Sinne des Klimaschutzes für das Projekt offen.

Von den rund 10 000 Hektar der «Wiese» werden derzeit rund 2400 Hektar Moorfläche als Acker und etwa 6000 Hektar Moor als Grünland genutzt. In der Region gibt es 40 Agrarbetriebe. «Die Nutzung als Acker sollte langfristig aufgegeben werden» erklärte Backhaus. Als ersten Schritt kündigte der Minister eine genaue Analyse der Region an. Zugleich soll ein Beirat gebildet werden, in dem Kommunen, Bauern, der Naturschutz und die Forschung vertreten sind. Der Beirat soll Anfang 2020 arbeiten. Backhaus rechnet mit «seriösen ersten Ergebnissen der Analyse» in etwa zwei Jahren: «Das ist ein enorm komplexes Thema.»