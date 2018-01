Metallindustrie : Friesoythe: 200 Beschäftigte folgen Streik der IG Metall

vergrößern 1 von 1 Foto: Mohssen Assanimoghaddam 1 von 1

08.Jan.2018

In ihrer Kundgebung forderten die Gewerkschaftsmitglieder eine befristete Absenkung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden - teils mit Lohnausgleich - für Schichtarbeiter oder Beschäftigte mit Kindern. Außerdem verlangt die IG Metall sechs Prozent mehr Geld.

Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen ab und bezeichnen sie als illegal. Sie boten bislang Lohnzuwächse von 2 Prozent plus eine Einmalzahlung an und wollen im Gegenzug eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten nach oben.

Der Warnstreik soll am Dienstag in der Eisengießerei Dinklage und in der Firma Broetje in Rastede weitergehen. Am Mittwoch sollen dann die Ausstände auf die Bundesländer Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ausgedehnt werden.