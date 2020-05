Gesundheit : Friseure öffnen im Nordosten wieder die Salons

Wochenlang musste improvisiert werden, das ist nun vorbei: Auch in Mecklenburg-Vorpommern dürfen Friseure ihre Läden wieder öffnen. Trotzdem könnten Kunden vor einem Problem stehen.

von dpa

04. Mai 2020, 06:20 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen von heute an auch die Friseure ihre Läden wieder öffnen. Sie waren wegen der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen. Deshalb können die Friseure mit einem starken Kundenandrang rechnen. Ohne Voranmeldung dürfte es vielerorts schwer sein, schnell einen Termin zu bekommen. In den Salons gilt wie im Handel auch Maskenpflicht.