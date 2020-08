Kriminalität : Frühaufsteherin meldet Diebstahl: Zwei Fahrzeuge gesichert

Eine Frühaufsteherin hat auf der Halbinsel Fischland-Darß einer mutmaßlichen Transporter-Diebesbande einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurden dadurch zwei bereits gestohlene Fahrzeuge wiedergefunden und vier Tatverdächtige am Samstag festgenommen. Die Passantin hatte die Beamten am Samstagfrüh alarmiert, weil sie eine Gruppe beim Aufbrechen eines Transporters in Wustrow (Vorpommern-Rügen) sah. Die Beamten stellten die drei 30 bis 36 Jahre alten Männer auf einem Parkplatz wenige Kilometer südlich in Dierhagen.

von dpa

16. August 2020, 20:29 Uhr