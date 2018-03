Tourismus : Frühes Osterfest mit Kaltstart in die Campingsaison

von dpa

28. März 2018, 06:13 Uhr

Kaltstart in die Caravansaison: Trotz frostiger Nachttemperaturen wagen sich etliche Camper zu Ostern mit Kind und Kegel an die Küste und die Binnenseen Mecklenburg-Vorpommerns. Im Ostseecamping Ferienpark Zierow an der Wismarbucht ist schon richtig Betrieb, wie die Marketingverantwortliche Emilia Heider sagte. 60 Stellplätze hätten allein die Teilnehmer einer Caravan-Rallye belegt. Aber auch einige Familien mit Kindern seien angereist. An den Ostertagen warten ein Osterfeuer, Basteln, Eiersuche und ein Osterbrunch auf die kleinen und großen Gäste. Wer es ruhig haben will, ist im Ostseecamp Dierhagen auf dem Fischland gut aufgehoben. Es gibt keine Osteranimation, aber der Brötchenservice öffne wieder, kündigte Campinplatzleiterin Stephanie Gottschalk an. Ganz ruhig bleibt es in Alt Schwerin am noch eisbedeckten Plauer See: Die Wasserleitungen sind eingefroren, der Platz öffnet erst am 6. April.