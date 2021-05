Wetter : Frühsommer-Sonntag: Frust bei Touristikern wächst

Endlich Sonne und Wärme! Viele Menschen nutzen das Wetter für einen Ausflug an den Strand. Aber während in Boltenhagen nur ein Spaziergang drin ist, haben ein paar Kilometer weiter westlich in Timmendorfer Strand bei Lübeck die Cafés geöffnet.

Schwerin | Der erste warme Sonntag in diesem Jahr mit Temperaturen über 20 Grad und Sonne satt hat viele Ausflügler nach draußen gelockt. Beliebte Ziele waren die Strände und Promenaden der Ostseebäder, aber auch am Hafen von Waren an der Müritz waren die Menschen unterwegs. Für die nötigen Corona-Abstände war genügend Platz - die Webcams der Urlaubsorte zeigten...

