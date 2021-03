Brände : Fünf Fahrzeuge in Brand gesetzt: Suche nach Brandstiftern

Innerhalb von drei Stunden sind in Bad Doberan mehrere Autos angesteckt worden. Aufmerksame Bewohner konnten größeren Schaden verhindern. Die Fahndung läuft noch.

Bad Doberan | Nach einer Serie von Autobrandstiftungen fahndet die Polizei in Bad Doberan (Landkreis Rostock) nach möglichen Tätern. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag sagte, wurden am Montagabend innerhalb von drei Stunden bei einem Transporter und vier anderen Autos Feuer gelegt. Eine erste Fahndung in der Umgebung sei ohne Erfolg geblieben. In allen ...

