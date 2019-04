Kriminalität : Fünf Jahre Haft für Missbrauch der Großnichte

von dpa

04. April 2019, 16:00 Uhr

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner Großnichte hat das Landgericht Schwerin am Donnerstag einen 62 Jahre alten Mann zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte hatte gestanden, sich zwischen 2016 und 2018 in zwölf Fällen an dem Kind vergangen zu haben. Das Mädchen war anfangs neun Jahre alt. Es hatte sich im Herbst vergangenen Jahres einem Schulsozialarbeiter anvertraut. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von fünf Jahren und vier Monaten beantragt. Die Verteidigung hielt vier Jahre und sechs Monate für ausreichend.