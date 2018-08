Wahlen : Fünf Kandidaten wollen Bürgermeister in Strasburg werden

Zwei Frauen und drei Männer wollen Bürgermeister in Strasburg (Uckermark) im Kreis Vorpommern-Greifswald werden. Der Wahlausschuss habe am Mittwochabend alle fünf Kandidaten zur Wahl am 7. Oktober zugelassen, erklärte Hauptamtsleiterin Andrea Schilling am Donnerstag. Die Strasburger müssen einen neuen Bürgermeister wählen, weil die bisherige Amtsinhaberin Karina Dörk (CDU) zur Landrätin im Nachbar-Landkreis Uckermark (Brandenburg) gewählt wurde.

von dpa

16. August 2018, 09:02 Uhr

Für die CDU tritt die 39-jährige Heike Hammermeister-Friese an. Außerdem bewerben sich die 58 Jahre alte Stadtvizepräsidentin Marina Raulin, Frau des langjährigen Bürgermeisters Norbert Raulin (SPD), der 39-jährige Klemens Kowalski, der 55-jährige Gunar Mühle und der 56-jährige Kaufmann Otto Reincke. Zur Wahl in der einzigen Uckermark-Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sind knapp 4200 Einwohner aufgerufen.

Strasburg bekam zuletzt 2017 größere Aufmerksamkeit, als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) - die aus der Uckermark stammt - zu Besuch kam. Dabei versprach sie unter anderem, mehr Bundesbehörden in ländlichen Regionen anzusiedeln. Die CDU-Politikerin Dörk war seit 2015 Bürgermeisterin von Strasburg, das vorher 25 Jahre lang von SPD-Bürgermeister Raulin regiert worden war.