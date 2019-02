Unfälle : Fünf Menschen bei Unfällen verletzt: Zwei in Lebensgefahr

Bei zwei Unfällen am Sonntag sind im Westen Mecklenburg-Vorpommerns fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen waren in Lebensgefahr. Wie ein Polizeisprecher in Rostock erklärte, ereigneten sich die Unfälle nahe Kobrow bei Sternberg (Ludwigslust-Parchim) und auf der Autobahn 20 bei Zurow (Nordwestmecklenburg).

von dpa

17. Februar 2019, 19:28 Uhr

Bei Kobrow sei ein Auto auf der Landesstraße 91 frontal gegen einen Baum gefahren. Beide Insassen wurden bewusstlos aus dem Wagen geborgen und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Details wie die Unfallursache oder Schadenshöhe waren noch unklar.

Bei Zurow auf der A20 fuhren in Richtung Lübeck drei Fahrzeuge im sonntäglichen Rückreiseverkehr ineinander. Ein Autofahrer sei vom Unfallort geflüchtet und werde gesucht, sagte der Polizeisprecher. Dabei wurden mindestens drei Autoinsassen verletzt, die Sperrung dauerte mehrere Stunden und es bildete sich am Ende der Winterferien ein etwa fünf Kilometer langer Stau.