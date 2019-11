Unfälle : Fünfjähriger bringt Bruder zum Bus und wird von Auto erfasst

von dpa

22. November 2019, 12:25 Uhr

Ein Fünfjähriger ist am Freitag bei einem Unfall in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Der Junge hatte seinen älteren Bruder zum Schulbus gebracht und wurde auf dem Rückweg von einem Auto erfasst, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 49 Jahre alte Autofahrer habe zwar noch gebremst, aber den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden können. Das dunkel gekleidete Kind sei plötzlich hinter einem Baum auf die Straße gelaufen, wie ein Zeuge schilderte. Der Fünfjährige erlitt Kopfverletzungen, war aber ansprechbar und kam in eine Klinik. Die Eltern waren nicht dabei. Die Familie wohne nicht weit entfernt von der Haltestelle.