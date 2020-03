Gesundheit : Fünfter Corona-Fall: Noch keine Entscheidung zu Husky-Rennen

Ein weiterer Mann aus Mecklenburg-Vorpommern ist mit dem neuen Coronavirus infiziert. Er war wie zwei andere Betroffene in Südtirol im Urlaub. Die Veranstalter des Husky-Rennens auf Usedom sind trotz ausstehender Genehmigung weiter bei den Vorbereitungen des Events.

von dpa

05. März 2020, 18:48 Uhr

Bei einem 49-jährigen Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen ist am Donnerstag das Covid-19-Virus nachgewiesen worden. Er sei der fünfte Fall in Mecklenburg-Vorpommern, teilten das Gesundheitsministerium und das Landesamt für Gesundheit und Soziales mit. Der Betroffene habe engen Kontakt zu dem Mann aus Stralsund gehabt, bei dem am Dienstag das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden war. Der Patient hat laut Ministerium leichte Symptome und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Beide Männer waren nach Angaben des Kreissprechers Olaf Manzke im Urlaub in Südtirol. Sie seien im Auto gemeinsam zurück nach Stralsund gefahren und hätten sich sofort bei den Behörden zur Untersuchung gemeldet. Der 49-Jährige habe sich mit seiner Familie freiwillig in Isolation begeben. Ob sich auch Frau und Kinder angesteckt haben, werde geprüft. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» darüber berichtet.

Bei den Veranstaltern des Promi-Schlittenhunderennens Baltic Lights auf Usedom wächst unterdessen die Nervosität: Bis zum Donnerstagabend war nicht klar, ob das Event mit bis zu 60 000 Besuchern trotz des Virus stattfinden darf. Dabei hatte Schauspieler Till Demtrøder als Veranstalter mit einer Entscheidung der Behörden am Vormittag gerechnet. «Seit Tagen sind wir am Aufbauen des Eventgeländes und der Rennstrecke am Strand», sagte er. Viele Musher (Schlittenhundeführer) seien da. Die Hotels der Kaiserbäder seien voll mit Gästen, die extra für das Baltic Lights angereist seien.

Zu entscheiden haben das die örtlichen Behörden, wie ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald sagte. Der Landkreis sehe wie schon am Vortag keinen Grund, das Husky-Rennen wegen des Covid-19-Virus abzusagen.

Das Schlittenhunderennen mit Prominenten aus Musik, Fernsehen, Showgeschäft und Sport ist das besucherstärkste Event im Land in den kommenden Tagen. Für Freitag stehen Trainingsläufe von Promis und internationalen Mushern auf dem Programm. Am Samstag sind die Charity-Rennen der Stars zugunsten der Welthungerhilfe geplant. Am Sonntag sollen die Musher-Teams zum Wettkampf antreten.

Der Infektiologe an der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, empfahl jedem, der auf Reisen gehen möchte, seine Absichten aus Gründen des Selbstschutzes zu überprüfen. Dies gelte insbesondere bei Reisen in Gebiete, in denen schon vermehrt Covid-19-Fälle aufgetreten sind. Dazu zählte Reisinger in Deutschland beispielsweise Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Bayern. Bei Reisen beispielsweise innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns sei das Risiko noch nicht zu groß. «Allerdings wird sich das in den kommenden Wochen ändern. Dann werden wir hier auch viele Fälle haben.»

Neben den beiden Männern aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen haben sich ein Ehepaar aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und ein Mann aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit dem Virus infiziert.