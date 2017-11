Regierung : Für regionale Partnerschaft: Schwesig reist nach Stettin

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Nov.2017 | 12:54 Uhr

Die zweite Auslandsreise im Amt der Ministerpräsidentin führt Manuela Schwesig (SPD) ins Nachbarland Polen. An diesem Mittwoch will Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft zu einem zweitägigen Besuch nach Stettin (Szczecin) reisen. Polen war im ersten Halbjahr 2017 knapp hinter Dänemark zweitwichtigster Handelspartner des Landes. Besonders enge Kontakte auch auf kulturellem und politischem Gebiet gibt es zur benachbarten Partnerwoiwodschaft Westpommern. «Das ist mein Antrittsbesuch in Stettin. Die regionale Partnerschaft mit Westpommern ist mir sehr wichtig», betonte Schwesig. Die Landesregierung erhofft sich durch die Entwicklung der Metropolregion Stettin positive Impulse für das südliche Vorpommern.

Reiseprogramm