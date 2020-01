Notfälle : Fund von totem Paar bei Neustrelitz: Obduktion angeordnet

Nach dem Fund von zwei Toten bei Neustrelitz hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion der Leichen angeordnet. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte, sollte die rechtsmedizinische Untersuchung im Laufe des Freitags in Greifswald beginnen. Die Identität des Paares - ein Mann und eine Frau - sei aber weiter unklar. Es gebe auch keinen Vermisstenfall, der auf den Fund passe.

von dpa

24. Januar 2020, 08:37 Uhr

Der Hund eines Spaziergängers hatte nach Polizeiangaben die vermutlich bereits mehrere Wochen dort liegenden Körper am Donnerstag in einem lichten Waldstück nördlich der Straße von Neustrelitz nach Wesenberg aufgespürt. Der Mann rief die Polizei. Die Gefundenen lagen demnach in einer mit Reisig gebauten Höhle, die zum Teil schon zugewachsen war und von Feuerwehrleuten erst freigelegt werden musste.

Bisher gebe es noch keine sicheren Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, die Ermittlungen gingen aber weiter in alle Richtungen. Der Fundort sei in einem Waldstück abseits jeglicher Wohnbebauung und nahe einer Wertstofffirma. Der Fundort und das Waldstück sollen bei Tageslicht genauer untersucht werden.