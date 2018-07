von dpa

03. Juli 2018, 11:52 Uhr

Durch einen Feldbrand bei Kuhlen in der Nähe von Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Schaden von geschätzt 15 000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Montagnachmittag vermutlich durch Funkenflug beim Dreschen entstanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Brand habe sich über eine Fläche von vier Hektar ausgebreitet.