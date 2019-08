Telekommunikation : Funkmastprogramm noch in der Warteschleife: Telekom-Aktion

Das Funkmastenprogramm der Landesregierung, mit dessen Hilfe ein Teil der Funklöcher in Mecklenburg-Vorpommern gestopft werden sollen, kann frühestens 2020 starten. Das Land habe dafür zwar ein Budget von 50 Millionen Euro eingeplant, brauche aber auch die Zustimmung der EU, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel am Mittwoch in Schwerin.

von dpa

21. August 2019, 12:56 Uhr

Handy-Nutzer im Land hatten seit Ende 2018 über eine spezielle, von der CDU initiierte Funkloch-App unzählige Lücken im Mobilfunknetz angezeigt. Pegel verwies indes auf eine neue Aktion der Deutschen Telekom. Danach können sich Gemeinden mit schlechter Mobilfunkversorgung um neue LTE-Funkstationen bewerben. Pegel rief dazu auf, bis zum 30. November Anträge bei der Telekom einzureichen. Allerdings sind zunächst nur 50 Zusatzstationen bundesweit geplant, die bis Ende 2020 in den Betrieb gehen sollen.