Freizeit : «Fusion»-Festival: Caffier stärkt Polizei den Rücken

Im Streit um Polizeipräsenz auf dem «Fusion»-Festival in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) die Suche nach neuen Einsatzkonzepten der Polizei verteidigt. «Was man 20 Mal falsch gemacht hätte - möglicherweise - muss man nicht ein 21. Mal falsch machen», sagte Caffier am Dienstag in Schwerin.

von dpa

21. Mai 2019, 15:51 Uhr

Er reagierte damit auf den Streit zwischen den Veranstaltern des linksalternativen Musik-Festivals und der Polizei. Die Polizei hatte das vorgelegte Sicherheitskonzept der «Fusion»-Organisatoren beanstandet und erstmals die Einrichtung einer Wache und «anlassloser Streifen» auf dem Festivalgelände Ende Juni erwogen.

Für zusätzlichen Zündstoff hatte am Montag das Bekanntwerden eines vorläufigen Einsatzplanes vom März gesorgt, dem zufolge auch die Bereitstellung von Räumpanzern und Wasserwerfern vorgesehen werden sollte. Solche Pläne seien längst vom Tisch, betonte Caffier.