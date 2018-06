Freizeit : «Fusion»-Festival hat seine Tore geöffnet

Mit dem «Fusion»-Festival hat am Mittwoch eines der größten Musik- und Popkulturevents in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Seit dem frühen Morgen können Besucher ihre Unterkünfte auf dem Festivalgelände beziehen. Bis zum Nachmittag sei es bei der Anreise der 70 000 erwarteten Gäste zu keinen größeren Staus gekommen, auch seien nicht ungewöhnlich viele Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Das Festival soll bis Sonntag andauern, die ersten Konzerte waren am Abend vorgesehen.

von dpa

27. Juni 2018, 15:10 Uhr

Die Beamten hatten zuvor verstärkte Verkehrskontrollen angekündigt. «Unsere Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass sowohl bei der An- als auch bei der Abreise zahlreiche Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen standen», sagte eine Polizeisprecherin. Bei der vergangenen «Fusion» im Jahr 2016 seien knapp 200 Fahrer alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss gefahren.