Unfälle : Fußgänger angefahren: Helm verhindert Schlimmstes

von dpa

31. Mai 2018, 11:08 Uhr

Sein Arbeitsschutzhelm hat einem Mann in Schwerin am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall möglicherweise das Leben gerettet. Der 40-Jährige war am Morgen von einem Auto erfasst, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Eine 55-jährige Autofahrerin hatte den Mann beim Abbiegen übersehen. Ihr Sichtfeld sei wegen der tief stehenden Sonne eingeschränkt gewesen, hieß es. Der Arbeitsschutzhelm dürfte den Mann vor schwersten Kopfverletzungen bewahrt haben, vermutete ein Polizeisprecher.