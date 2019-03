von dpa

17. März 2019, 08:36 Uhr

Ein angetrunkener Fußgänger ist in Bergen auf Rügen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte der 53-Jährige am Samstagabend an einem Fußgängerüberweg eine Straße überqueren, als er von dem Fahrzeug erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.