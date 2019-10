Unfälle : Fußgänger bei Unfall mit Wohnmobil schwer verletzt

von dpa

05. Oktober 2019, 16:47 Uhr

Ein 40 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall mit einem Wohnmobil auf der Insel Usedom schwer am Nacken verletzt worden. An einer Straße zwischen Heringsdorf und Bansin sei der Mann am Samstag von einer nicht ordnungsgemäß verschlossenen, seitlichen Gepäckklappe des Campers am Hals und Nacken getroffen worden und kurzzeitig bewusstlos gewesen, teilte die Polizei Neubrandenburg mit. Der Verletzte sei ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht worden. Gegen den 66 Jahre alten Fahrer des Wohnmobils werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.