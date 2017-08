Unfälle : Fußgänger von Straßenbahn angefahren: Tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Rostock von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe am Mittwoch in der Innenstadt die Gleise überquert, als er von der Bahn der Linie 4 angefahren wurde, teilten die Rostocker Straßenbahn AG und die Polizei mit. Der 63-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später starb. Der 24 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock. Offenbar kam es zu dem Unfall, weil der 63-jährige Fußgänger aus gesundheitlichen Gründen nur sehr langsam über die Gleise gehen konnte. Der Straßenbahnfahrer bemerkte den Mann erst, als ein Zeuge laut rief. Er leitete eine Notbremsung ein, doch die Bahn kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste den Fußgänger.