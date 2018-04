Unfälle : Fußgängerin auf Gehweg von Auto erfasst und getötet

von dpa

17. April 2018, 14:38 Uhr

Obwohl sie auf dem Gehweg stand, ist eine Fußgängerin am Dienstagmorgen in Rostock von einem Auto erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei war ein 51-jähriger Mann an einer Ampelkreuzung mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann mit der Fußgängerin und dem Ampelmast kollidiert. Die 64-jährige Frau konnte zunächst reanimiert werden, starb jedoch später im Krankenhaus. Der 51-jährige Autofahrer blieb unverletzt, bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 0,41 Promille festgestellt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.