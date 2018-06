Agrar : Futter ist knapp: Landwirte dürfen Brachflächen mähen

Schwerin (dpa/mv) - Landwirte dürfen von Sonntag an Brachflächen für die Beweidung nutzen und auch mähen. Agrarminister Till Backhaus (SPD) sagte am Freitag: «Wir wollen damit den viehhaltenden Betrieben in der aktuellen Trockenperiode helfen.» Ein gesonderter Antrag dazu sei nicht erforderlich. Normalerweise sind ökologische Vorrangflächen von der Bewirtschaftung ausgeschlossen.

von dpa

29. Juni 2018, 15:15 Uhr

Landwirtschaftliche Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben in diesem Jahr bisher kaum Futter gewinnen können. Bereits der erste Futterschnitt blieb laut Ministerium unter den durchschnittlichen Erträgen. Wegen der Trockenheit seien auch die weiteren Aussichten schlecht.

Der Bauernverband hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass das Futter von Ödlandflächen für Milchkühe nicht ausreiche. Es sollte über den Anbau von Zwischenfrüchten für die Futtergewinnung entschieden werden. Das sei aufgrund der EU-Regelungen offenbar nicht möglich.