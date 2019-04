Brände : Futtermittellager in Stepenitztal in Flammen aufgegangen

von dpa

24. April 2019, 20:06 Uhr

Auf dem Gelände einer Agrarfirma bei Stepenitztal im Landkreis Nordwestmecklenburg ist am Mittwochnachmittag ein Futtermittellager in Flammen aufgegangen. Aus bislang ungeklärter Ursache entzündeten sich in einer Silageanlage gelagertes Tierfutter sowie Altreifen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend griffen die Flammen den Angaben zufolge auf einen zweiten Silagebunker über. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.