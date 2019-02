Agrar : Gärtnereien verkaufen erste Primeln

von dpa

18. Februar 2019, 08:08 Uhr

Weil die richtige Winterkälte weiter auf sich warten lässt, hat in den Gärtnereien bereits die Frühlingssaison begonnen. «Wir haben 400 000 Primeln, die ersten gehen die Tage raus», sagte die Betriebsleiterin von Nordflor Gartenbau, Heike Ludwig, in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen). «Die größte Menge wird nächste Woche rausgehen.» Hinzu kämen noch einmal 100 000 Stiefmütterchen, die wegen des Wetters ebenfalls zu blühen beginnen. Zunächst liefere Nordflor an Großhändler. Ludwig rechnet aber damit, dass der Einzelhandel in den kommenden Tagen nachziehe. Die Frühjahrssaison macht in dem Betrieb ein gutes Drittel des Jahresgeschäfts aus.