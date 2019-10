Kriminalität : Gästetresore im Visier: Hotel-Einbrecher stehlen Schlüssel

von dpa

28. Oktober 2019, 14:18 Uhr

Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben Einbrecher in einem Hotel im Ostseebad Ahlbeck auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hinterlassen. Wie die Polizei in Anklam mitteilte, brachen die Diebe in der Nacht zu Montag mehrere Türen auf, wodurch größere Schäden entstanden, und stiegen in Büroräume des Gästehauses ein. Entwendet wurden mehr als 50 Safeschlüssel für Zimmertresore und Sammlermünzen. Über Schäden in den Zimmern der Gäste sei bisher nichts bekannt. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die vor allem zwischen Mitternacht und etwa 6 Uhr am Morgen verdächtige Bewegungen bemerkt haben.