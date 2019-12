Kriminalität : Garagen-Einbrecher stehlen aufgearbeitete DDR-Mopeds

von dpa

23. Dezember 2019, 15:28 Uhr

Unbekannte haben an der Mecklenburgischen Seenplatte vermutlich gezielt restaurierte DDR-Mopeds gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, wurden drei «Simson-Maschinen» aus einem größeren Garagenkomplex in Penzlin entwendet. Der Diebstahl sei am 20. Dezember gemeldet worden. Der Wert der drei Zweiräder - zwei vom Typ S 51 und ein «Star» - sei mit 1000 bis 2600 Euro angegeben worden. Um an die Beute zu kommen, hatten sich die Diebe an 18 Garagen zu schaffen gemacht. Zweitakter dieser Typen sind als Oldtimer bei Nutzern beliebt.