Tarife : Gartenbauer bekommen 6,75 Prozent mehr Geld

von dpa

13. August 2019, 10:29 Uhr

Garten- und Landschaftsbauer im Nordosten bekommen mehr Geld. Die Löhne steigen in diesem Jahr um 3,5 Prozent, im kommenden Jahr um weitere 3,25 Prozent, teilte die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) am Dienstag mit. Insgesamt hätten die Beschäftigten so rund 180 Euro mehr im Monat. 30 Jahre nach der Wende werde das Tarifniveau im Osten vom kommenden Jahr an in diesem Bereich bei 99 Prozent des Westniveaus liegen, hieß es weiter. Auch die Vergütungen für Auszubildende werden leicht angehoben.