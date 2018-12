Brände : Gartenlauben in Demmin abgebrannt

von dpa

01. Dezember 2018, 09:38 Uhr

Drei Gartenlauben sind am frühen Samstagmorgen in Demmin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte abgebrannt. Zwei Lauben in der Kleingartenanlage «Tollenseblick» seien vollständig abgebrannt, eine dritte Laube teilweise, teilte die Polizei Neubrandenburg mit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Laut Polizeiangaben besteht der Verdacht der Brandstiftung.