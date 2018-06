Verkehr : Gas- und Bremspedal verwechselt: 72-Jährige fährt in Fluss

von dpa

28. Juni 2018, 13:41 Uhr

Eine 72-Jährige ist am Mittwochabend in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit ihrem Wagen in den Fluss Elde gefahren, weil sie ersten Erkenntnissen zufolge Gas- und Bremspedal verwechselt hat. Zunächst sei sie mit ihrem Auto auf den seitlichen Grünstreifen, dann über die Uferböschung ins Wasser geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Fahrerin habe das Auto unverletzt verlassen können. Am Wagen entstand ein Totalschaden.