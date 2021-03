Gesundheit : Gastgewerbe protestiert auf Neuem Markt in Rostock

Unter dem Motto „Lasst uns öffnen! Lasst uns leben!“ wollen am Freitag (09.00 Uhr) Vertreter des Gastgewerbes in Mecklenburg-Vorpommern demonstrieren.

Rostock | Unter dem Motto „Lasst uns öffnen! Lasst uns leben!“ wollen am Freitag (09.00 Uhr) Vertreter des Gastgewerbes in Mecklenburg-Vorpommern demonstrieren. Der Dehoga-Verband hat auch Zulieferer, Handel, Veranstalter und Schausteller zur Teilnahme aufgerufen. Die Verbände fordern vor dem Bund-Länder-Gipfel am kommenden Montag einen klaren Öffnungsfahrplan ...

