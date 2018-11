Gastgewerbe : GastRo endet: wieder mehr als 12 000 Besucher

von dpa

21. November 2018, 16:20 Uhr

Die Organisatoren der Gastronomiefachmesse GastRo haben sich zufrieden mit dem Verlauf der viertägigen Veranstaltung gezeigt. Es sei gelungen, die Messe mit nach eigenen Angaben 270 Ausstellern für die Zukunft aufzustellen, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Es seien viele junge Fachbesucher begrüßt worden, um die GastRo mit Start-up-Wettbewerben und dem «Next Generation Day» besonders geworben hatte. Einen größeren Raum als in den letzten Jahren habe die Ernährungswirtschaft eingenommen, was von vielen Ausstellern und Besuchern gewünscht worden sei. Endgültige Besucherzahlen lagen am Mittwochnachmittag noch nicht vor, der Sprecher ging aber sicher davon aus, dass wieder über 12 000 Besucher zur Messe gekommen waren.