Gastgewerbe : Gastronomen fordern konkretes Öffnungsdatum in MV

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Guido Zöllick, hat von der Landesregierung ein konkretes Datum gefordert, wann die Gastronomie in MV wieder öffnen kann.

Rostock | „Es ist eine Katastrophe, was wir hier veranstalten“, sagte Zöllick am Montag auf NDR Info mit Blick auf das Nachbarland Schleswig-Holstein. Dort darf Außengastronomie seit einem Monat wieder öffnen und Hotels ab kommendem Montag. Am Dienstag will sich das Schweriner Kabinett mit dem Thema befassen, Zöllick erwarte dann „ein ganz konkretes Datum, wann...

