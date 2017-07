Tarife : Gaststättengewerkschaft fordert mehr Lohn

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat den Entgelttarifvertrag für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Mecklenburg-Vorpommern zum 31. August gekündigt. Die Tarifkommission der Gewerkschaft will bei der kommenden Tarifrunde einen Euro mehr pro Stunde für alle Beschäftigtengruppen durchsetzen, wie Landesgeschäftsführer Jörg Dahms am Freitag mitteilte. Für die Einstiegsgruppe der Fachkräfte fordert die Gewerkschaft 10 Euro Stundenlohn.